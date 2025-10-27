Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başında özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ile fırtına beklendiğini duyurdu. Uzmanlar, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları uyardı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların öğleden sonra Marmara'da, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde ise kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgârlar olacağı kaydedildi.

Bu arada Meteoroloji kuvvetli çifte uyarıda bulunurken, kuvvetli yağış ve rüzgâr dolayısıyla ani sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.