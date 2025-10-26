İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından önceki haftalarda belediye başkanvekili seçimi yapılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi adayı İbrahim Kahraman kura çekimi sonucunda kazanmıştı. AKP'nin itirazı sonucu iptal edilen seçim için Bayrampaşa Belediye Meclisi İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine pazar akşamı tekrar toplandı.

18.00'de başlayan meclis toplantısı için, yoğun güvenlik önlemleri alınırken AK Parti Grubu İbrahim Akın'ı aday gösterdi. CHP'nin. bir önceki adayı İbrahim Kahraman'ın yerine ise CHP Meclis Üyesi Recep Öztürk aday olarak yarıştı. İbrahim Kahkaram ise Meclis Başkanı olarak görevini yürüttü.

Salonda gerginlik

Birinci tur oy sayımının başlamasıyla salonda gerginlik çıktığı belirtiliyor. İddiaya göre AK Parti adayı Akın'ın ismi yanlış yazıldığı için meclis üyeleri gerildi.

Seçimi takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AK Parti sıralarına tepki gösterdi.

İlk tur sonuçları

AK Parti grubunun itirazının kabul edildiği ve geçersiz sayılan oyların sonradan geçerli sayıldığı öğrenildi.

İlk tur sonuçlarına göre AK Parti 19, CHP ise 18 oy aldı. Bunun üzerine ikinci tur oylama yapılmasına karar verildi.

İkinci tur da berabere

İkinci turda verilen oylar da protestolar ve tartışmalar eşliğinde gerçekleşti. AK Parti adayının isminin yeniden yanlış yazılması üzerine salonda tansiyon yükselirken meclis kürsüsüne su şişesi fırlatıldı, özel güvenlik ekipleri salona geldi.

Sonuçlara göre ikinci turda iki aday da 18'er oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

ÜÇÜNCÜ TUR ÖNCESİ ORTALIK GERGİNLEŞTİ

İkinci turda AKP adayının aldığı görülen oyun yazım hatası nedeniyle geçirsiz sayılmasıyla berabere kalınmasına AKP itirazda bulununca gerginlik arttı.