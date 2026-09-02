Denizcilik Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında yaşanan gemi çarpışmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Tuğberk İmamoğlu adlı kuru yük gemisinin battığının değerlendirildiği, 10 denizcinin bulunduğu gemi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklandırmaya göre, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi (COSPAS-SARSAT) üzerinden saat 03.26'da alınan acil durum sinyali, Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içinde seyreden bir geminin EPIRB cihazından geldi. Yapılan incelemede sinyalin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlendi ve Türk Radyo üzerinden çağrı yapıldı.

ÇARPIŞMA SABAHA KARŞI BİLDİRİLDİ

Saat 03.41'de ise ALSU tankeri kaptanı, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını bildirdi. Bunun üzerine yapılan araştırmada, Marmara Denizi'ndeki trafik ayırım hattında Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden 2 bin 999 ton motor yağı yüklü ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çatıştığı tespit edildi.

Olayın ardından ivedilikle arama kurtarma faaliyeti başlatılırken, ilk deniz unsuru saat 04.10'da bölgeye intikal etti. Tuğberk İmamoğlu gemisinin çağrılara yanıt vermemesi ve personelin cep telefonlarına ulaşılamaması nedeniyle geminin batmış olabileceği değerlendirildi.

14 DENİZ UNSURU, BİR HELİKOPTER VE TANKER ÇALIŞMALARA KATILIYOR

Açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Olay yerinde 14 deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazaya karışan ALSU tankeri operasyonlara fiilen katılıyor.

Tuğberk İmamoğlu gemisine ait, serbest düşmeli can filikası dahil can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunduğu ancak içlerinde herhangi bir gemi personeline rastlanmadığı da kaydedildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, olayla ilgili gelişmelerin takip edildiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.

Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemimizden (COSPAS-SARSAT) saat 03:26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde (Silivri açıklarındaki mevkideki) bir geminin EPİRB cihazından (Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi) alınan acil durum sinyali araştırılması: pic.twitter.com/plaNMQYghJ — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) September 2, 2026