Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 123. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası sonuçlarına göre, Mardin iline toplam 20 yeni uzman tabip ataması yapıldı. Bu atamalarla birlikte hem il merkezi hem de ilçelerdeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, uzman hekim eksikliğinin giderilmesi ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesi hedefleniyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin’e yapılan bu yeni hekim atamaları, uzun süredir dile getirilen branş bazlı uzman açığının kapatılması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle kırsal ilçelerde vatandaşların uzman hekime ulaşımında yaşanan sıkıntılar, yeni atamalarla birlikte önemli ölçüde azalacak.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu yaptığı açıklamada, “Mardin’imizin sağlık altyapısını güçlendirecek bu değerli atamaları memnuniyetle karşılıyoruz. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz. Bu atamalarla, hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşması sağlanacak. Sağlık alanındaki yatırımların ve personel takviyelerinin devamı için çalışmayı sürdüreceğiz, sürece verdikleri destek ve katkılardan dolayı Mardin Milletvekilleri Muhammed Adak ve Faruk Kılıç’a teşekkür ederim" dedi.

Mardin’de Sağlık Hizmetleri Daha Güçlü Olacak

Yeni atanan uzman hekimlerle birlikte Mardin’de hem ikinci hem de üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin niteliği artacak. Hastanelerdeki yoğunluk azalacak, vatandaşların uzman hekime erişimi hızlanacak. Özellikle kadın doğum, çocuk sağlığı, kardiyoloji ve travmatoloji gibi alanlarda atanan hekimler, sağlık hizmetlerinin sahadaki yükünü önemli ölçüde hafifletecek.

Atama Yapılan Branşlar Şunlardır: Acil Tıp, Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Radyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Perinatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları.

Görev Yerleri Belirlendi

Ataması yapılan 20 uzman hekim; Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Derik ve Mazıdağı ilçelerindeki devlet hastaneleri ve sağlık müdürlüklerinde görev yapacak. Görevlendirme işlemlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.