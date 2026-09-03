Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen çalışmalar kapsamında kovan desteği verdiği üreticilerle birlikte Keles ilçesinde 'Bal Hasadı' programı düzenledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla kırsal kalkınmayı destekleme çalışmaları kapsamında Keles ilçesine bağlı Yazıbaşı Mahallesi'nde 'Bal Hasadı' programı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere verdiği kovanlarda gerçekleştirilen hasat programına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen Başkan Vekili Numan Çakır, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Keles Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Umut Buğra Kavas, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

ARI YETİŞTİRİCİLERİNE KOVANI DESTEĞİ

Bursa'nın verimli toprakları ile büyük bir üretim potansiyeline sahip olduğunu belirten Başkan Vekili Numan Çakır, 'Arıcılık da bu zenginliğimizin önemli bir parçasıdır. Şu an şehrimizde yaklaşık 3 bin arı yetiştiricimiz, 110 bin arı kolonisiyle üretim yapıyor. Yılda yaklaşık bin 650 ton bal üretiyoruz. En önemlisi, şehrimizin her bölgesinin kendine özgü bir üretimi var. Kestane, ıhlamur, çam, ayçiçeği, basra, davulga ve püren balı gibi çeşitlilik açısından zengin bir bölgeyiz. Kırsal desteklerimiz kapsamında 466 arı yetiştiricimize 2 bin 560 arı kovanı desteği sağladık' dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve arı yetiştiricileri, birlikte bal hasadı gerçekleştirdi. Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.