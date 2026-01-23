Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında Mardin'e, ortak projeler hariç 30 proje için toplam 15,8 milyar TL ödenek ayrıldı. Yatırımlar altyapıdan sağlığa, ulaştırmadan eğitime birçok alanı kapsıyor.

MARDİN (İGFA) - Türkiye'nin 2026 yılı kamu yatırım programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Ülke genelinde 13 bin 887 proje için toplam 1 trilyon 920,8 milyar TL ödenek tahsis edildi. Bu program, 12. Kalkınma Planı ile 2026-2028 Orta Vadeli Program hedefleri çerçevesinde hazırlandı.

Mardin AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mardin'e muhtelif illerle ortak projeler hariç toplam 30 proje için 15,8 milyar TL yatırım kaynağı ayrıldığını duyurdu. Bu ödenek, şehrin altyapıdan sağlığa, eğitimden ulaştırmaya kadar birçok kritik alanda önemli dönüşümlere kapı aralayacak.

Sektörel Dağılım ve Öne Çıkan Projeler

2026 yılı yatırım programında Mardin için en büyük pay sulama ve içme suyu projelerine ayrıldı. GAP Aşağı Fırat 2. Merhale ve 2. Kademe İçme Suyu Projesi için 5,4 milyar TL ödenek ayrılırken, Mardin Şehir Hastanesi ve Kızıltepe Ek Bina projeleri için 4,07 milyar TL kaynak tahsis edildi.

Ulaştırma alanında Mardin Çevre Yolları, demiryolu hatları ve Kalkınma Yolu projelerine 3,09 milyar TL ayrılırken, adalet hizmetleri kapsamında Mardin Adalet Binası ve Ceza İnfaz Kurumu projeleri için 1,87 milyar TL ödenek öngörüldü. Kültür ve turizm projelerine 476 milyon TL, Artuklu Üniversitesi derslik ve merkezi birimleri için 461 milyon TL, Midyat OSB ve KSS projeleri için 425 milyon TL, Midyat ve Nusaybin SGK Binaları için 60 milyon TL, Tarımsal Verimlilik ve TMO Hizmet Binası için 27 milyon TL kaynak ayrıldı.

Mehmet Uncu, yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilgili bakanlar, Mardin Valisi ve AK Parti Mardin milletvekillerine teşekkür etti. Yerel yönetimlerin ve AK Parti teşkilatlarının sahadaki çalışmalarının yatırım programının şekillenmesinde etkili olduğunu vurgulayan Uncu, projelerin zamanında ve etkin şekilde tamamlanması için tüm paydaşlarla iş birliğinin süreceğini söyledi. Uncu, Mardin'in refahını artırmak ve kalkınmasını hızlandırmak konusunda kararlı olduklarını kaydetti.