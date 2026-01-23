MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa İl Başkanlığı'nda 2025 yılı değerlendirmelerini paylaştı. 'Terörsüz Türkiye' hedefi, PKK'nın fesih süreci ve ekonomik zorluklar ele alındı. Bahçeli'nin liderliği ve millî ahlâk reformu vurgulandı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın katılımıyla geniş kapsamlı bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada 2025 yılı boyunca yürütülen siyasi faaliyetler, 'Terörsüz Türkiye' hedefi, bölgesel ve küresel gelişmeler, ekonomi ve sosyal meseleler ele alındı. Büyükataman, MHP'nin hem sahada hem de devlet politikaları düzeyinde üstlendiği rolü detaylarıyla anlattı.

'2025, MHP AÇISINDAN MÜCADELE VE ÇALIŞMA YILI OLDU'

Konuşmasına 2025 yılının değerlendirmesiyle başlayan İsmet Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yıl boyunca yoğun bir tempo ile çalıştığını vurguladı. 'Her Şeyden Önce Türkiye' anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Büyükataman, ülkenin ve milletin menfaatlerini merkeze alan bir siyaset yürüttüklerini ifade etti. Büyükataman, MHP'nin köklü geçmişine yakışır bir inanmışlık ve disiplinle ülke meselelerini ele aldığını, Türkiye'ye yönelen tehditlerin doğru analiz edildiğini ve bu tehditler karşısında ülkücü duruştan taviz verilmediğini söyledi.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin liderliğine özel bir vurgu yapan Büyükataman, Bahçeli'nin 'Benim aklım hep Türkiye'dir' sözünün MHP'nin tüm politikalarının temelini oluşturduğunu belirtti. Parti kadrolarının bu anlayış doğrultusunda millet ve devlet için gece gündüz çalıştığını ifade etti.

MHP'nin siyaseti masa başında değil, sahada yaptığını dile getiren Büyükataman, vatandaşla birebir temas kurmayı temel bir görev olarak gördüklerini söyledi. Milletten kopuk, şahsi ve siyasi çıkarları ülke menfaatlerinin önüne koyan anlayışı reddettiklerini vurgulayan Büyükataman, MHP'nin her dönem milli vicdanın siyasetteki karşılığı olduğunu kaydetti.

MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA BULUŞMALARI

2025 yılı boyunca düzenlenen 'Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' temalı Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmalarına değinen Büyükataman, bu programlarla Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Bu buluşmalarda milletin görüş ve taleplerinin dinlendiğini, hem Türkiye'de hem de bölgede yaşanan gelişmelerin anlatıldığını ifade eden Büyükataman, Terörsüz Türkiye hedefinin Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde ve Cumhurbaşkanının desteğiyle devlet politikası haline geldiğini vurguladı.

'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleri ile 'Derdiniz Derdimizdir' sohbet programlarının kapsamını paylaşan Büyükataman, 24 Ekim 2025'ten bu yana Türkiye genelinde 81 il ve 963 ilçede toplam 76 bin 544 program gerçekleştirildiğini açıkladı. Bursa özelinde ise 17 ilçede 1601 program yapıldığını belirten Büyükataman, bu ziyaretlerde vatandaşların evlerine misafir olunduğunu, esnafla birebir temas kurulduğunu ve sorunlara çözüm üretmek için gayret gösterildiğini ifade etti.

BÖLGESEL VE KÜRESEL TEHDİTLER MASADA

Konuşmasında dünya ve bölge gündemine geniş yer ayıran Büyükataman, 2025 yılının küresel krizlerin derinleştiği bir yıl olduğunu söyledi. Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu'daki istikrarsızlıklar ve emperyalist politikaların Türkiye açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. İsrail'in Gazze başta olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştiren Büyükataman, bu saldırıların Siyonist barbarlığın geldiği noktayı gözler önüne serdiğini ifade etti.

Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükataman, SDG/YPG'nin bir terör örgütü olduğunu vurguladı. Bu yapının Kürt vatandaşlarla ilişkilendirilmesinin zehirli bir dil olduğunu belirten Büyükataman, Kürt kardeşlerin terör örgütleriyle hiçbir şekilde özdeşleştirilemeyeceğini söyledi. Fırat'ın doğusunun da terörden tamamen arındırılması gerektiğini dile getiren Büyükataman, Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda taviz vermeyeceğini vurguladı.

'TERÖRLE PAZARLIK YOK, TAVİZ YOK'

Terörle mücadelede kararlı mesajlar veren Büyükataman, son terörist silah bırakıncaya kadar mücadelenin süreceğini ifade etti. Terör ve terör yandaşlığının bir çıkmaz sokak olduğunu söyleyen Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne yurt içinde ne de yurt dışında terörün varlığına tahammül etmeyeceğini belirtti. 2025 yılının en önemli gelişmelerinden birinin PKK'nın kendini feshettiğini açıklaması olduğunu belirten Büyükataman, bunun hiçbir pazarlık yapılmadan sağlandığını söyledi. Buna rağmen muhalefetin bu süreci sulandırmaya çalıştığını savunan Büyükataman, özellikle CHP ve İYİ Parti'ye sert eleştiriler yöneltti.

Toplumda artan şiddet, uyuşturucu ve sanal bahis tehlikesine dikkat çeken Büyükataman, çocukların ve gençlerin korunmasının hayati önemde olduğunu ifade etti. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 'Milli Ahlak Reformu' çağrısına vurgu yapan Büyükataman, aileler, eğitim kurumları ve sivil toplumun ortak mücadele yürütmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan konuşmasında ekonomik sorunlara da değinen MHP'li Büyükataman, enflasyon, hayat pahalılığı ve kira artışlarının vatandaşları zorladığını ifade etti. 6 Şubat depremlerinin ekonomi üzerinde ciddi yük oluşturduğunu belirten Büyükataman, önümüzdeki süreçte toparlanma ve alım gücünde artış beklendiğini dile getirdi.