Mardin’de şehir içi otobüs şoförleri kontak kapatarak vatandaşları 47 derece sıcakta saatlerce durakta bekletti. Bu mağduriyeti yaşayan vatandaşlar isyan etti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin’de en sıcak yaz günleri yaşanırken otobüs şoförleri ücret artış talepleri için greve giderek kontak kapattı. Halk otobüslerinin çalışmaması sebebiyle vatandaşlar kavurucu güneşin altında saatlerce araç bekledi. Mağdur olan vatandaşlar perişan halde olduklarını dile getirirken, diğer yandan denetim eksikliğine değindi.

Fiyatları yükseltmek için halkı perişan ettiler diyen Adnan, “Sabah saat 9’dan beri bekliyorum. Eski Mardin’e bir tane şehir içi dolmuş geçmedi. Halk perişan durumda. Bunlar hiç düşünmüyorlar mı insanları? Burada bekleyen vatandaşta sesini çıkarmıyor. Fiyatları yükseltmek için halkı perişan ettiler. Yaşlısı var, hastası var acil bir durum olur dolmuş olmadan nasıl çıkacaklar” dedi.

Bir saat tir bekliyorum bu sıcakta yazık günah değil mi diyen Gökhan Durgun, “Yeşilli ilçesinden geliyorum, çarşıya çıkacağım evime eşya alacağım. Bir saattir bekliyorum bu sıcakta yazık günah değil mi? Bu kadar insana şoförlerin kontak kapatmaya ne hakkı var? Adalet mi bu? Ücretlerini almıyorlar mı? Kartsız binişler de 21 lira ücret alıyorlar zaten. Bu grevi sonlandırsınlar. İnsanlar işine gücüne gitsin” diyerek insanların mağduriyetini belirtti.

Bir başka vatandaş ise, “Denetim olmadığından dolayı kafalarına göre kontak kapatıyorlar. Kanun yok nizam yok hiçbir şey yok. Bu memlekette sabahtan beri bekliyoruz. Mağdur olduk perişan olduk” diyerek sözlerine son verdi