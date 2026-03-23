Türkiye'nin önemli tarihi kentlerinden biri olan Edirne'de Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne, 3 günlük bayram tatilinde başta İstanbul olmak üzere çevre illerden turist geldi. Bayram tatili süresince kente gelen ziyaretçiler, Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi çarşıları ziyaret ettiler.

Kadim şehir olarak önemli bir yere sahip olan Edirne'de camileri, müzeleri ve çarşıları gezen ziyaretçiler, tarihi çarşılarda alış veriş yaptıktan sonra Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğerini tercih etti.

Yaşanan yoğunlukla ilgili açıklamalarda bulunan Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkan Vekili Recep Dural ;' Kadim şehir Edirne'mizde üç günlük tatilde iğne atsanız yere düşmeyecek bir durumda. Biz Edirneli esnaflar binlerce arabanın geldiği, on binlerce misafirin yağmura ve soğuğa rağmen Edirne'nin sokaklarını doldurduğunu görüyoruz. Ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu. Tarihi çarşılarda iğne atacak, adım atacak yer kalmadı. Bayramı kadim şehir Edirne'mizde dolu dolu gerçekten yaşamış olduk. Herkesi yeniden Edirne'mize bekliyoruz ' dedi.

Turizm sezonu öncesinde soğuk ve yağışlı havaya rağmen gelen ziyaretçiler otellerde, restoranlarda, tarihi çarşılar ve alışveriş merkezlerinde oluşan yoğunluk, esnafın yüzünü güldürdü.