Bornova Belediyesi, Ankara Asfaltı ile Üniversite Caddesi arasında kalan bölgede yol düzenleme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında 296/1 Sokak'ta asfalt serimi yapılırken, ilerleyen süreçte kaldırım düzenlemeleri, otopark alanları ve özel aydınlatmalar gerçekleştirilecek.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, ilçede ulaşımı daha konforlu hale getirmek ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla cadde ve sokaklarda yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ankara Asfaltı ile Üniversite Caddesi arasında kalan bölgede kapsamlı bir düzenleme çalışması başlatıldı.

Çalışmaların ilk etabında 296/1 Sokak'ta asfalt serimi gerçekleştirildi. Projenin devamında kaldırım düzenlemeleri yapılacak, otopark alanları oluşturulacak ve bölge özel aydınlatmalarla daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturulacak.

BÖLGE YENİ CAZİBE MERKEZİ OLMAYA ADAY

Uzun yıllar ağırlıklı olarak sanayi kuruluşlarının bulunduğu bölge, son yıllarda yaşanan dönüşümle birlikte konut alanlarının da hızla artmasıyla Bornova'nın yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de yürütülen çalışmaları ilgili birim sorumlularıyla birlikte yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölgede yapılan çalışmaların hem ulaşımı kolaylaştıracağını hem de kentin görünümüne değer katacağını belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın hızla gelişen bölgelerinde altyapı ve üstyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini söyledi. Eşki, 'Bu bölge sanayi alanlarının yanı sıra konutların da hızla arttığı bir noktaya dönüşüyor. Biz de bu gelişime uygun olarak yolları yeniliyor, kaldırımları düzenliyor, otopark alanları oluşturuyor ve aydınlatma çalışmalarıyla daha güvenli ve estetik bir kent ortamı oluşturuyoruz' dedi.