Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde tam yol ilerliyor. Sahada yürütülen imalatlarla birlikte projenin silueti artık gözle görülür şekilde ortaya çıkmaya başladı. Yüzde 54 seviyesine ulaşan proje, D-130 Karayolu'nda ulaşımı daha hızlı, düzenli ve güvenli hâle getirecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sahada yürütülen imalatlarla birlikte projenin silueti artık gözle görülür şekilde ortaya çıkmaya başladı. Kavşak düzenlemesinin en önemli unsurlarından biri olan köprü ayakları ve taşıyıcı sistemler hızla yükselirken, köprü yaklaşımlarında gerçekleştirilen dolgu imalatları da büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldi.

GEOFOAM DOLGU YÖNTEMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Çalışma sahasında özellikle köprü yaklaşımlarında uygulanan Geofoam dolgu imalatları dikkat çekiyor. Katmanlar halinde yerleştirilen özel dolgu blokları, ulaştıkları yükseklikle sahada kademeli bir yapı oluştururken görsel olarak da dikkat çekici bir görüntü ortaya koyuyor. Yükselen dolgu kütleleri ve köprü ayaklarıyla birlikte projenin nihai formu, sahada net biçimde hissedilmeye başladı.

Projede tercih edilen Geofoam dolgu yöntemi sayesinde imalatlar çok daha hızlı ve kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Hafif yapısı sayesinde zemine binen yükü önemli ölçüde azaltan Geofoam aynı zamanda yapım sürecinin hızlanmasına da katkı sağlıyor. Geleneksel dolgu yöntemlerine kıyasla oldukça hafif olan bu malzeme sayesinde hem yapım süreci hız kazanıyor hem de yapı güvenliği açısından daha kontrollü bir imalat gerçekleştiriliyor.

Başiskele Kavşağı Koridor Projesi, kullanılan Geofoam dolgu miktarıyla dünya çapında bir rekora imza atıyor. Tek seferde ve tek bir proje kapsamında kullanılan Geofoam miktarı bakımından dünya birincisi olan proje, yalnızca bölgesel bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda mühendislik uygulamaları açısından uluslararası ölçekte dikkat çeken önemli bir çalışma olarak öne çıkıyor.

D-130 Karayolu ile Ömer Türkçakal Bulvarı'nın İzmit istikametini birbirine bağlayacak yeni bağlantı kolunda da çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Toplam 862 metre uzunluğundaki bağlantı kolu tamamlandığında, bölgedeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacak ulaşım düzenlemelerinden biri olacak.

KÖPRÜLER ETAP ETAP İLERLİYOR

Proje kapsamında güzergâh üzerinde iki ayrı köprü inşa ediliyor. Bu köprülerden biri D-130 Karayolu üzerinden geçerken, diğeri ise Yuvacık Bağlantı Yolu (Hoca Ahmet Yesevi Caddesi) üzerinden ulaşımı sağlayacak şekilde planlandı. D-130 Karayolu üzerinde yer alan köprünün ayaklarına ait betonarme imalatları tamamlanırken, diğer köprüde ise çalışmalar etap etap ilerliyor. Bu köprünün bir ayağının imalatı tamamlanırken, diğer ayakta ise fore kazık imalatları devam ediyor.

SAHİL YOLU BAĞLANTILARI KAVŞAKTAN AYRILIYOR

Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde tamamlanma aşamasına gelen yeni bağlantı kolu sayesinde sahil yolu trafiği Yuvacık Kavşağı'ndan ayrılarak doğrudan yeni güzergâh üzerinden sağlanacak. Böylece bölgedeki ulaşım daha hızlı, düzenli ve akıcı hale gelecek. Bu bölgede gerçekleştirilen Geofoam dolgu imalatlarının büyük bir bölümü tamamlanırken, imalatı tamamlanan bölgelerde dolgu üzerinde üstyapı imalatları başladı. Hafif ve hızlı uygulanabilen Geofoam dolgu sistemi, imalatların planlanan takvime uygun olarak hızla ilerlemesini sağlıyor.