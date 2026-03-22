Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kent genelinde erişilebilirliği artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gölcük ve Başiskele ilçelerinde engelli rampaları ve özel geçiş yolları inşa edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projeler ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesine büyük katkı sağlıyor.

Özel bireylerin talebi üzerine şehrin birçok noktasında engelli rampası inşa eden Büyükşehir, son olarak Başiskele Atakent Mahallesi'nde bulunan 17 Ağustos ve Vatan Caddesi üzerinde engelli rampası çalışmalarını tamamladı. Rampalar, kaldırımların güvenli ve engelsiz kullanımını sağlarken, engelli vatandaşların sokak ve cadde geçişlerini de kolaylaştırıyor.

GÖLCÜK'E ENGELLİ GEÇİŞ YOLU

Gölcük ilçesinde de Amiral Sağlam Caddesi üzerinde engelli rampası çalışmaları hayata geçirildi. Ayrıca Kavaklı Sahil Caddesi'ne özel olarak engelli geçiş yolu inşa edildi. Bu projeler, engelli bireylerin sahil ve cadde boyunca güvenli ve konforlu hareket etmelerine olanak sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sadece ana caddelerde değil, mahalle içi yollarda da engelli erişimini artıracak çalışmalarını sürdürüyor. Rampalar ve özel geçiş yolları, engelli vatandaşların günlük yaşamda bağımsız hareket etmesine olanak tanıyor ve şehrin daha erişilebilir bir kent hâline gelmesini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin gönüllere dokunan bu hizmeti gelen talepler doğrultusunda gerçekleşmeye devam edecek.