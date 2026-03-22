ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, ASELSAN çalışanları ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şehit olan askerlere ve teknik personele Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine başsağlığı temennilerini iletti. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin ve Katar halkının acısını paylaştığını vurgulayarak iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çekti.