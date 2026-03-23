Edirne'nin Keşan ilçesinde Ramazan ayının manevi iklimi, SMA hastası minik Melek için kurulan dev bir iyilik sofrasında birleşti. Bir gecede toplanan rekor bağış, Melek'in yurt dışındaki gen tedavisine bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - SMA Tip-2 hastası Şaduman Melek Çoruh yararına düzenlenen iftar programı, Keşan halkının muazzam dayanışmasına sahne oldu.

İş insanı Aydın İstek, gecede toplanan 1 milyon TL'nin üzerindeki tutarın Melek'in hesabına yatırıldığını müjdeledi. Keşan ve çevresindeki hayırseverler, 9 yaşındaki SMA savaşçısı Şaduman Melek Çoruh'un hayata tutunması için düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. Kuzey Organizasyon tarafından planlanan ve Bendis AVM'nin ev sahipliği yaptığı gece, sadece bir iftar değil, aynı zamanda bir 'iyilik şöleni'ne dönüştü.

HEDEF YÜZDE 10 BARAJINA ULAŞTI

Gecenin sonunda elde edilen tüm gelir ve ek bağışlarla birlikte toplanan rakam 1 milyon TL sınırını aştı. Bu rekor bağış tutarı, vakit kaybetmeden Melek'in valilik onaylı resmi hesabına aktarıldı. Son katılımlarla birlikte Melek'in tedavi kampanyasının yüzde 10 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Bağış dekontunu kamuoyuyla paylaşarak şeffaflık örneği sergileyen iş insanı Aydın İstek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Çifte bayram yaşıyoruz. Bir gecede 1 milyon TL'nin üzerinde para toplanarak Melek kızımızın hesabına yatırıldı. Birlik ve beraber olmanın en güzel örneğini gösterdik. Destek veren tüm hayırseverlere ve katılımcılara teşekkür ederiz' dedi.