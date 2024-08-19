Sahipsiz dolaşan köpekler İstanbul Fatih’de gece yarısı Ayhan Özçelik adlı bir kişiye saldırdı. Silivrikapı Mahallesi’nde İBB Buz Pisti’nin yan tarafındaki boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik ağır yaralandı. Özçelik çevrede bulunan vatandaşlar tarafından aranan 112 Acil Yardım ekiplerinin ambulansı ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak boğazı ile beraber vücudunun her yeri aldığı köpek ısırığı sonucu yaşamını yitirdi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’de kabul edildi. Ancak başıboş köpek dehşeti bitmedi.

FATİH’TE YOLDAN GEÇEN GENCİ BAŞIBOŞ KÖPEKLER PARÇALADI

Sahipsiz dolaşan köpekler İstanbul Fatih’te gece yarısı Ayhan Özçelik adlı bir kişiye saldırarak ağır yaraladı. SuperHaber’in elde ettiği bilgilere göre korkunç olay Fatih İlçesi’na bağlı Silivrikapı Mahallesi’nde bulunan İBB Buz Pisti’nin yan tarafındaki boş arazide meydana geldi. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre boş arazinin olduğu yerden geçen Ayhan Özçelik birden ağaçlar arasından çıkan yaklaşık 9 köpeğin saldırısına uğradı. Başıboş köpeklerin hepsinin birden saldırdığı Özçelik, aldığı ısırık yaraları sonucu, kısa sürede yere yığıldı. Çevrede olayı görenlerin yardımına koştuğu Özçelik, köpeklerin vahşice saldırması sonucu feci şekilde yaralanarak kan kaybetmeye başladı.

HASTANEYE KALDIRILAN ÖZÇELİK YAŞAMINI YİTİRDİ

40 yaşındaki Özçelik çevrede bulunan vatandaşlar tarafından aranan 112 Acil Yardım ekiplerinin ambulansı ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Ancak talihsiz genç,boğazı ile beraber vücudunun her yerine aldığı köpek ısırığı sonucu-,doktorların tüm çabasına karşılık yaşamını yitirdi.Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde yaralanarak ölen Ayhan Özçelik’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, acılı ailesi ve yakınları büyük bir şok yaşadı. Olayla ilgili polis soruşturması başlatılırken, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin sürdüğü belirtildi.

HALKI BAŞIBOŞ KÖPEK ENDİŞESİ YAŞIYOR

Öte yandan Silivrikapı Mahalle sakinleri, bölgede başıboş dolaşan köpeklerin sayısının son dönemde arttığını ve bu durumun tehlikeli hale geldiğini belirterek, yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti.Özçelik’in ölümü başıboş köpek saldırısının yaşandığı Silivrikapı Mahallesi’nde büyük bir endişe yaratırken, yetkililerin köpek saldırılarının önüne geçmek için ne gibi adımlar atacağı merak konusu oldu.