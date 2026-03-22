İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayvansaray'daki bina çökmesinde şu ana kadar 7 kişinin sağ kurtarıldığını açıkladı. Olayın doğalgaz kaynaklı olup olmadığı, çalışmaların ardından netleşecek.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayvansaray'da meydana gelen bina çökmesine ilişkin son durumu paylaştı. Açıklamaya göre, enkazdan şu ana kadar 7 kişi sağ olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, olayın doğalgaz kaynaklı olup olmadığının kesin olarak belirlenebilmesi için arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. Olay yerinde İGDAŞ ekiplerinin hazır bulunduğu, çalışmaların ardından detaylı inceleme sürecinin başlatılacağı kaydedildi.

Fatih Ayvansaray'daki Ebe Sokak'ta iki binada çökme meydana geldi. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/ZHQ6jE0AMv — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) March 22, 2026

İlk bulgulara göre, doğalgaz kaynaklı patlamalarda sıkça görülen alev ve yanma izlerine rastlanmadığı belirtilirken, patlamanın kesin nedeninin itfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin teknik incelemeleri sonucunda netlik kazanacağı aktarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olayla ilgili tüm gelişmelerin ve elde edilecek bulguların kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağını duyurdu.