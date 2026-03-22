Adalet Bakanı Akın Gürlek, bilirkişi sisteminde yapılan yeniliklerle rapor sürelerinin 110 günden 29 güne indiğini ve iş yükünün dengelendiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelerle, rapor teslim kontrolü ve aylık iş sayısı uygulamaları sayesinde, daha önce ortalama 110 gün süren bilirkişi raporlarının süresi 29 güne düşürüldü.

Bilirkişilerin iş yükünü dengelemek amacıyla aylık dosya sayıları da sınırlandırıldı; normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 olarak belirlendi. Ayrıca, bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporların daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirildiği vurgulandı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UYAP sistemine entegre edilen Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu ile süreçlerin daha etkin yürütüldüğünü belirtirken, 'Yargı sistemimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz' mesajını paylaştı.

https://twitter.com/abakingurlek/status/2035648981930270784