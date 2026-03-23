Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, atık su altyapısı yatırımlarına tüm ilçelerde hız kesmeden devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda yeni açılacak olan Mezitli Devlet Hastanesi'nin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli bir projeyi kararlılıkla sürdürüyor.

MESKİ, VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Çalışmanın tamamlanmasıyla Mezitli Devlet Hastanesi, Çamlıca Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarındaki atık sular, güvenli bir şekilde ana sisteme iletilecek.

MESKİ'nin hastane odaklı başlayan yatırımı, aynı zamanda bölge sakinlerinin de yaşam kalitesini artıracak kalıcı bir çözüm sunacak.

MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nda Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Saltuk Buğra Şahin; 'Mezitli Devlet Hastanesi kanalizasyon hattı yapım işi kapsamında yaklaşık 2 bin 200 metre boru ve 1 adet terfi merkeziyle hastanemizin atık su problemini çözmüş olacağız' dedi.