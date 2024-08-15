Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Güneydoğu’da sıcaklık Mardin’de 47 dereceyi gördü.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin’de sıcaktan bunalanlar parklara akın ederken, Meteoroloji yetkilileri 20 Ağustos'a kadar bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı; kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı. Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği Mardin’de sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini park ve bahçelerde attı.

Serinlemek için kendilerini parklara ve serin yerlere atan vatandaşlar, 2 aydır Mardin'de sıcaklardan bunaldıklarını belirterek, Mardin'de hava sıcaklığı 47 dereceyi bulduğunu ifade ettiler.

Sıcaklardan dolayı bunaldığını için kendisini parka attığını ifade eden Merve Aydın ise, Biraz serinlemek için parkta vakit geçiriyorum. Gece sıcak gündüz sıcak Mardin adeta kaynıyor. Allah’a çok şükür, acaba öbür dünyada ne yaparız. Ondan korkuyoruz” dedi.