Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yer alan Setbaşı’na bağlı İbrahim Paşa Mahallesinde bulunan yol bozukluğu araç sahiplerinin ve yayaların canını sıkmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yolda oluşan hasara kayıtsız kalmayan vatandaşlar araçları ile oradan geçerken zorluk çektiklerini belirtirken, bazı vatandaşlar bebek arabalarının da o bölgeden geçerken tehlike altında kaldığını söylüyorlar.

Vatandaşlar yol problemlerinden bıktıklarını belirtirken Bursalı vatandaş, “Araç kullanırken tedirgin oluyoruz. Dikkatsiz şoförler bu problemi bile görmüyor. Buradan sesimizi duyuralım. Yetkililerin acilen bu işe el atmaları gerek.” dedi.