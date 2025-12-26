Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyan bölgelerinde okul öncesi eğitime erişimi artırmayı hedefleyen Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Adıyaman'daki üçüncü, Türkiye genelindeki 60. anaokulunu hizmete açtı.

ADIYAMAN (İGFA) - İnşaat yapımını Bridge To Türkiye Fund (BTF)'un üstlendiği anaokuluna 'Çocuklar Gülsün Diye - BTF Anaokulu' ismi verildi.

Menderes Ortaokulu'nun bahçesine inşa edilen anaokulu, yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim almasına imkân sağlayacak. Açılışın ardından anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanarak resmi eğitim sistemine dâhil edildi.

Açılış töreni; Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen ve devlet protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, okul öncesi eğitime verdiği sürekli destek ve bölgeye kazandırılan anaokulları için Gülben Ergen'e teşekkür ederek, derneğin Adıyaman ve çevresindeki çalışmalarının devamınıtemenni ettiklerini ifade ettiler.

Dernek Başkanı Gülben Ergen, Adıyaman'da söz verdiği üçüncü anaokulunu açabilmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirirken; bu sürecin başlamasına öncülük eden, İstanbul'a kadar gelerek kendisini ziyaret eden ve bu anaokulunun hayata geçmesi için destek sözü alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ayrıca teşekkür etti.

Ergen, Çocuklar Gülsün Diye Derneği olarak bundan sonraki süreçte; Rojin Kabaiş adına Diyarbakır'da, Cemile için Yağız ve Doğa Anaokulu'nu Ankara'da ve Tokat'ta yeni anaokulları açmak üzere çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti. Dernek Başkanı Gülben Ergen'i, açılışta büyükoğlu Atlas da yalnız bırakmadı. Atlas'ın törende yer alması, davetliler tarafından anlamlı bir destek olarak karşılandı.

Açılışa katılan yüzlerce kişi, Dernek Başkanı Gülben Ergen'in etrafında büyük bir kalabalık oluştururken; öğrenciler ve gençler Gülben Ergen ile fotoğraf çektirebilmek için adeta yarıştı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, bugüne kadar Tokat'tan Mardin'e, Van'dan Hatay'a, Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a, Malatya'dan Adıyaman'a kadar Türkiye'nin dört bir yanında 60 anaokulunu çocukların hizmetine sundu.