Mardin Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nde 'Farkında Ol, Erişilebilir Bir Dünya Kur' etkinliği düzenledi. Katılımcılar, göz bantlarıyla görme engellilerin dünyasını deneyimledikten sonra farkındalıklarını paylaştı.

MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, '15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler Günü' kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler Günü kapsamında 'Farkında Ol, Erişilebilir Bir Dünya Kur' sloganıyla Sanat Akademisi'nde gerçekleştiren farkındalık etkinliğinde katılımcıların görme engelli bireylerin yaşadığı deneyimleri hissedebilmeleri amacıyla göz bantları dağıtıldı. Filmin ilk 20 dakikası göz bantları takılarak izlendi; bu sayede katılımcılar, görme engelli bireylerin dünyasını deneyimleme fırsatı buldu. Filmin ikinci bölümünde ise göz bantları çıkarılarak izlemeye devam edildi.

Gösterimin ardından 'gözlerin kapalı ve açık olması arasındaki fark' üzerine bir sohbet gerçekleştirildi.

Katılımcılar, etkinlik boyunca edindikleri duygu ve düşüncelerini paylaşarak farkındalıklarını dile getirdi.

Program sonunda uygulanan kısa bir anketle katılımcıların farkındalık düzeylerinin artması hedeflendi.