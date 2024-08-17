Mardin'de sofraların vazgeçilmez lezzeti babaganuç hazırlığına başlayan kadınlar, 47 dereceyi bulan sıcaklarda ateşte patlıcan közlüyor.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Tarihi ve kültürel yanı sıra Zengin ve yöresel mutfağıyla bilinen Mardin'de kış sezonuna hazırlık için taşlardan oluşturulan mangal ateşi ‘babaganuç’ için yanmaya başladı. 7 bin yıllık tarihi geçmişi ve farklı kültürleri ile ön plana çıkan Mardin Gastronomi mutfağı ile kendine ait özel bir yeri olan babaganuç, herkes tarafından kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak biliniyor.

Mardinli kadınlar , Ağustos ayından itibaren özellikle babaganuç için sebzelerin yoğun yetiştiği yaz mevsiminde Mardin'de evlerinin önü park, bahçe, ve açık alanlarda yakılan mangal ateşinde gün boyu patlıcan közlüyor. Yakılan mangal ateşleri, babaganuç severler için harın harıl alev alıyor.

MARDİNLİ KADINLARIN KIŞLIK MESAİSİ BAŞLADI Her yıl Ağustos ayının ortalarında kışlık yiyecekleri hazırlamak için mesaiye başladıklarını belirten Gülcan Yılmaz, mahalle kadınları ile birlikte kışlık babagannuclari hazırlamak için kolları sıvadıkarını söyledi.

Kurduğumuz mangal ateşinde gün boyu patlıcan közlediklerini belirten Yılmaz" Her ev için ortalama 20 kg patlıcan kozluyoruz.mahalle kadınları ile bir araya geliyoruz.Aksama kadar patlıcan kozluyoruz. Hava sıcak ama mecburen katlaniyoruz. Çünkü babaganucu çok seviyoruz"dedi.