KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, 17 Ağustos 1999 depreminde binlerce canını kaybetti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos Gölcük ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine dikkat çekmek için bir dizi program gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İzmit Cumhuriyet Bulvarında çeşitli deprem görsellerinin bulunduğu 17 Ağustos ve 6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi düzenlendi.

DEPREM GÖRSELLERİ SERGİLENDİ

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü, 17 Ağustos Gölcük ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra çekilen, içerisinde birçok ibretlik karenin yer aldığı fotoğraf sergisini İzmit Cumhuriyet Bulvarında vatandaşların dikkatine sundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fotoğraf sergisinde, Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stant içerisinde depreme ve afetlere yönelik bilgilerin bulunduğu kitapçıklar dağıtıldı. Ayrıca çocuklara yönelik içerisinde balon, düdük ve el fenerlerinin bulunduğu hediye paketleri verildi.