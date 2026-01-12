AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Üncü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mardin'de görev yapan gazeteciler ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Üncü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla Artuklu Öğretmenevi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. AK Parti Mardin teşkilatı olarak bir yıllık çalışmaların değerlendirmesininde yapıldığı toplantıda, Başkan Üncü, kentin öncelikli ihtiyaçlarını istişare etti.

'Mardin için 2025 hizmet yılı olacak' diyen Başkan Üncü, şehrin tarihi ve kültürel mirası, turizm potansiyeli, tarım ve ekonomik gelişiminin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Basın mensuplarının kentin gelişimine sunduğu katkıya dikkat çeken Üncü, gazetecilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Buluşma, samimi bir ortamda sohbet ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.