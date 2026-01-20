İstanbul Maltepe Belediyesi 'Kadın El Emeği Pazarı', Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in katılımıyla açıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Üreten kadınlarla bir araya gelerek el emeği ürünleri inceleyen Başkan Köymen, 'Kadın emeğiyle üretilen her parçada emek, dayanışma ve umut var. Kadın üreticilerle buluşmak ve el emeği ürünleri görmek için Kadın El Emeği Pazarı'na tüm komşularımızı bekliyoruz' dedi.

Maltepe Belediyesi, kadınların üretim gücünü destekleyerek el emeklerini görünür kılmak için 'Kadın El Emeği Pazarı' açtı. Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan pazarın açılışını Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen yaptı.

Açılış sonrası stantları tek tek gezerek el emeği ürünleri inceleyen Başkan Köymen, kadınlarla sohbet etti. Kadın girişimcilere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Köymen, 'Kadın emeğiyle üretilen her parçada emek, dayanışma ve umut var. Kadın üreticilerle buluşmak ve el emeği ürünleri görmek için Kadın El Emeği Pazarı'na tüm komşularımızı bekliyoruz' dedi.



HER KESİMDEN KADINLAR BİR ARADA

Stantta el emeği çalışmalarını sergileyen Melike Kara, 'Esin Başkanımız bize stant ve burada yer olanağı sağladı. Bir engelli olarak bu olanağı sunduğu için teşekkür ederim. Çalışmalarımızı sergileyince özgüvenimiz artıyor' şeklinde konuştu.

Kadın El Emeği Pazarı için Başkan Köymen'e teşekkür eden Selcan Ergül, 'Bu sayede ev bütçesine ve kendi bütçemize üreterek katkı sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Nükhet Torun Tekkalmış ise 'Burada kadınlar emeklerini sunma olanağı elde etti. Ben emekliyim. Stant açmak için stant ücretleri çok pahalı. Bir yer kiralamak çok pahalı. Büyük ücretler ödemek durumundayız. Maltepe Belediyesi bize bu olanağı ücretsiz sağladı. Maltepe Belediyesi'ne ve Esin Başkan'a bize destek olduğu için teşekkür ederim' diye konuştu.



KADINLAR, EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNİ SATIŞA SUNUYOR

Kadın El Emeği Pazarı, Maltepe'de ikamet eden, el emeği üretim yapan kadınlar için kuruldu. Ücretsiz verilen stantlarda her hafta başka bir grup, ürünlerini satışa sunma olanağı bulacak. Pazarda kadınlar tarafından hazırlanan hediyelik eşyalar, takılar, şapkalar, el işi ve örgüsü ürünler, mumlar, tekstil ve seramik ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün sergileniyor. Kadın El Emeği Pazarı, 20 Ocak- 9 Şubat tarihlerinde 11.00- 20.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.