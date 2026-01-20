Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 45 yıllık içme suyu isale hattının yenileme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Yeşilyurt Mahallesi çalışmaların tamamlanmasının ardından sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.

MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, halk sağlığını önceleyen hizmet anlayışıyla Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde önemli bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor.

Mahalleye içme suyu, sağlığa zararlı etkileriyle bilinen asbestli borular üzerinden sağlanıyordu. MASKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, içme suyu deposu ile şebeke hattı arasındaki 1800 metrelik ana isale hattı yenileniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yeşilyurt Mahallesi, sağlıklı ve güvenli bir içme suyu altyapısına kavuşacak.

'45 YILLIK SORUNU ÇÖZDÜK'

Halk sağlığı ve sağlıklı su temini açısından önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten MASKİ İçme Suyu Daire Başkanı Necip Kurtarıcı, 'Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, yaklaşık 5 bin nüfuslu ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerimizden. Mahallemizde içme suyu deposundan şebeke hattına kadar olan 1800 metrelik asbestli ana isale hattını kendi ekiplerimizle yeniliyoruz. Yeşilyurt mahallemizin 45 yıllık sorununu çözüyoruz, hayırlısı olsun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışacağız' dedi.