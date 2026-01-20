Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kocatepe Sohbetleri ile alanında iz bırakan değerli isimleri Ankaralılarla bir araya getirmeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Türk Müziği'nin usta isimlerinden Cahit Berkay, Kocatepe Sohbetleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak. Müzik kariyeri boyunca ürettiği eserlerle kuşaklar arasında güçlü bir bağ kuran Berkay, sanat yolculuğunu, üretim sürecini ve müziğe dair birikimlerini Başkentlilerle paylaşacak.

21 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda; müzik, sinema ve kültürel bellek gibi başlıklar ele alınacak. Katılımcılar, Türkiye'nin müzik tarihine damga vurmuş bir sanatçının tanıklıklarını yakından dinleme fırsatı bulacak.