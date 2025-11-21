Mardin'in Yeşilli ilçesinde Belediye Başkanı Hayrettin Demir öncülüğünde asfalt yenileme, parke taşı döşeme, kaldırım düzenleme, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını kapsayan geniş bir dönüşüm programı başlatıldı. İlçeye yeni hastane, düğün-kongre merkezi ve spor alanları da kazandırılıyor.

MARDİN (İGFA) - Mardin'in Yeşilli ilçesi, Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in başlattığı kapsamlı şehir yenileme çalışmalarıyla modern bir görünüm kazanıyor.

Kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerinin ardından ilçede ana arterlerden mahalle yollarına kadar pek çok bölgede asfalt yenileme, parke taşı döşeme, kaldırım düzenlemeleri ve orta refüj peyzajı gibi çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Yeşilli Belediyesi ayrıca yeni park alanı oluşturma, ağaç dikimi ve sosyal tesis yatırımlarıyla ilçenin çehresini değiştirmeyi hedefliyor.

'YOLLARI KONFORLU VE GÜVENLİ HÂLE GETİRİYORUZ'

Çalışmalar üzerine açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ilçeye kalıcı eserler kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, 'Yollarımızı yenileyip trafik akışını rahatlattık. Parke taşı uygulamalarıyla yaya yollarını daha estetik ve dayanıklı bir hâle getiriyoruz. Kaldırım ve refüj düzenlemeleriyle hem güvenliği hem de ilçemizin görüntüsünü iyileştiriyoruz' dedi.

50 BİN AĞAÇ HEDEFİ

Yeşilli'de büyük bir ağaçlandırma hamlesi başlattıklarını vurgulayan Başkan Demir, 'Milli Ağaç Bayramı'nda 2 bin fidanı toprakla buluşturduk. Hedefimiz 50 bin ağaç dikmek. Bu adımla hem ilçemizin yeşil dokusunu genişletiyoruz hem de iklim dostu bir şehir inşa ediyoruz. Yeni park alanımız da ailelerin ve gençlerin nefes alacağı bir yaşam alanı olacak' diye konuştu.

İlçeye düğün ve kongre merkezi kazandıracaklarını söyleyen Başkan Demir, projenin kısa sürede hayata geçeceğini belirterek, 'Bu tesis hem sosyal hayatı hem de turizmi canlandıracak' dedi. Belediye ek bina çalışmaları, gençler için halı sahalar ve altyapı yenileme projelerinin de hızla devam ettiğini kaydetti. Demir, 'Son dönemde asfalt tamiri, su ve kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi gibi pek çok hizmeti tamamladık. Halkımızın taleplerini dikkate alarak çalışıyoruz. Tüm bu yatırımlar Yeşilli'nin geleceğine yapılmış birer yatırımdır' dedi.

'YEŞİLLİ'Yİ MERKEZ İLÇE YAPACAĞIZ'

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, tarım alanında da önemli adımlar atacaklarını belirterek, Yeşil Vadi'de su kuyularının güneş enerjisiyle çalıştırılacağını, sebze ve meyve üretiminin yeniden canlandırılacağını söyledi. Kırsal mahallelerde köy evleri ve ağıllar projeleriyle kırsal kalkınmayı destekleyeceklerini açıklayan Demir, Yeşilli'nin güçlü bir değişim içinde olduğunu ve hedeflerinin büyük olduğunu ifade etti. Demir, 'Yeşilli'de yapacak çok işimiz var. İlçemizi Mardin'in en konforlu ilçesi hâline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız Yeşilli'yi merkez ilçe ve bir turizm kenti yapmak. Büyük projelerle ilçemizi hak ettiği yere taşıyacağız' diye konuştu.

Çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar ise, 'İlçemiz adeta şantiyeye döndü ama sonuç ortada. Yollar yenilendi, yeşillik arttı. Kentsel dönüşüm ve TOKİ projeleri ilçemize büyük bir estetik kattı' değerlendirmesinde bulundu.