Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına kurduğu foto-kapan sistemiyle çevreyi koruma çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Ocak ayının son toplantısında bir araya gelen Büyükşehir Encümeni, boş bir araziye hafriyat döktüğü tespit edilen bir firmaya 3 milyon 128 bin 439 TL idari para cezası uyguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, ocak ayının dördüncü ve son toplantısında 119 gündem maddesini karara bağladı. Encümen üyeleri, ilgili daire başkanlıklarının şube müdürlerinin katılımıyla gündem maddelerini detaylı şekilde görüştü. Toplantıda; Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ile Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı'na ait evraklar değerlendirilerek karara bağlandı.

108 ŞOFÖRE 318 BİN TL CEZA

Encümen toplantısında, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen denetimler ve vatandaşlardan gelen şikâyetler de ele alındı. Yapılan incelemelerde; yolcuya kötü muamele, yolcu ile münakaşa, tehlikeli araç kullanma, durakta bekleyen yolcuyu almama, denetim görevlilerinin talimatlarına uymama, yolcuyu istediği noktaya götürmeme ve kendi durağı dışında çalışma gibi ihlaller tespit edildi. Bu kapsamda 108 otobüs ve taksi şoförüne toplam 318 bin 924 TL idari para cezası onaylandı.

ÇEVREYİ KİRLETEN FİRMAYA AĞIR YAPTIRIM

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında çevre katliamları foto-kapan sistemiyle anbean takip ediliyor. Kartepe Uzuntarla Mahallesi'nde boş bir araziye yıkıntı atığı döktüğü belirlenen bir firmaya 3 milyon 128 bin 439 TL idari para cezası kesildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurduğu foto-kapan sistemiyle çevreyi kirletmeye çalışanlara karşı sıfır tolerans gösteriyor.