Antalya Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, yıl boyunca müzikten dansa birçok alanda aldıkları eğitimlerin ardından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırladıkları gösteriyi sahneledi.

ANTALYA (İGFA) - Etkinlikte Engelsiz Kafe'nin 'Kitaplar Konuşuyor' ses kayıt stüdyosu çalışmaları ve müzik performansları sergilendi. Ney sesi salonu huzurla doldururken şiirler okundu; tınısıyla dinginlik veren hang drum performansı ise ilgiyle izlendi.

Programın bir başka bölümünde özel gereksinimli bireyler, çeşitli meslekleri özel kostümleriyle canlandırdı. Finalde yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan öğrenciler, renkli bir halk oyunları gösterisi sundu. Baştan sona özel çocukların hazırladığı program, dakikalarca alkışlandı; salon, söylenen şarkılara ritim tutarak eşlik etti.

Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Yılmaz, gösteride yaptığı konuşmada, 'Engelleri birlikte aşmak mümkün. Muratpaşa'da hayatı paylaşmaya engel yok. Her bir özel birey bizim için büyük bir değer ve gurur kaynağıdır' dedi.