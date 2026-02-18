Ankara OSTİM Teknik Koleji son sınıf öğrencisi Uzunköprülü Kartal Devrim, öğrencilerin kullanmadığı kitap ve eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasını sağlayan 'ZECO' uygulamasını hayata geçirdi.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Eğitim hayatını Ankara'da sürdüren Uzunköprü doğumlu 18 yaşındaki Kartal Devrim, 'sosyal girişimcilik' alanında dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Devrim'in geliştirdiği ZECO, özellikle ekonomik olarak zorlanan öğrencilere destek olmayı ve kaynakların israf edilmesini önlemeyi amaçlıyor.

KİTAPLAR ÇÖPE DEĞİL, KÜTÜPHANELERE

Uygulama, öğrencilerin elinde bulunan ve artık ihtiyaç duymadıkları ders kitaplarını, test kitaplarını veya diğer eğitim materyallerini bir başka öğrenciye bağışlamasına ya da takas etmesine olanak tanıyor.

Tamamen öğrenci odaklı olan bu platformda sadece kitap değil, pek çok farklı ürün de paylaşım ağının bir parçası olabiliyor.

HEM ÇEVREYE HEM EKONOMİYE KATKI

Genç girişimci Kartal Devrim, projesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede; eşyaların çöpe gitmek yerine yeniden döngüye girmesinin hem çevreye hem de aile bütçelerine katkı sağladığını vurguladı.

ZECO, kısa sürede öğrenciler arasında bir dayanışma köprüsü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.