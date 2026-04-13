Muş'ta düzenlenen Futsal Bölge Turnuvası'nda Mardin'i temsil eden Kasımiye Ortaokulu, tüm maçlarını kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Grubunda namağlup şampiyon olan Mardin Kasımiye Ortaokulu Futsal Takımı, Muş'taki başarılı performansıyla Elazığ'da düzenlenecek Futsal Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Şampiyonluk sevincini öğrencileriyle yaşayan takımın antrenörü Şehmus Alkan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Mardin şampiyonluğu ardından Muş'ta düzenlenen futsal bölge turnuvasında şampiyon olarak Mardin'in gururu olduk.

Hedefimiz Elazığ'da düzenlenecek Futsal Türkiye Yarı Finalleri'ni kazanarak Türkiye Finalleri'ne katılmak.'Kasımiye Ortaokulu öğrencilerimizin gösterdiği üstün mücadele ve disiplinli oyun, Mardin'de büyük gurur kaynağı oldu. Takım olarak , Elazığ'daki yarı final mücadelesinde Mardin'i en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını şimdiden baslatiyoruz'.dedi.