Teknik direktör Mehmet Topal, Avrupa'nın çeşitli liglerinden gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - 2 sezondur farklı dönemlerde Romanya Süper Lig ekibi Petrolul Ploieşti'yi çalıştıran teknik direktör Mehmet Topal'a buradaki başarılı performansının ardından Avrupa'nın farklı liglerinden teklifler geliyor.

Son olarak ligde kalma play-offlarında göreve gelen ve Petrolul'ü ligde tutmayı başaran Mehmet Topal gelecek sezon için henüz kararını vermedi. Topal daha önce de takımı UEFA Konferans Ligi elemelerine taşımayı başarmıştı.

Romanya'nın farklı takımları ve Belçika Ligi'nden teklifler alan genç teknik adam, kararını Dünya Kupası'ndan sonra verecek. Petrolul Ploieşti'nin de Mehmet Topal'ı takımda tutmak için yoğun çaba sarf ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Topal kısa bir süre önce Romanya basınına yaptığı açıklamada 'Petrolul benim teknik direktörlüğe başladığım yer. Petrolul ile kopmaz bir gönül bağım oldu. Zor günlerde de yanlarında oldum ve ligde tuttum. Romanya Ligi artık benim bildiğim bir lig' ifadelerini kullandı.

PRO-LİSANSINI ALDI

Öte yandan 40 yaşındaki teknik adam Mehmet Topal, UEFA Pro Lisans eğitimi tamamlayarak lisansın sahibi oldu.

MEHMET TOPAL, DÜNYA KUPASI'NI TAKİP EDECEK

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen ve 500 'den fazla profesyonel maça çıkan Mehmet Topal, 2026 Dünya Kupası'nı yerinde takip ederek izlenimlerde bulunacak. 40 yaşındaki teknik adam, Dünya Kupası'ndan sonra gelecekle ilgili kararını verecek.

PETROLUL İLE 38 MAÇA ÇIKTI

Mehmet Topal, farklı dönemlerde göreve geldiği Petrolul Ploieşti ile 38 maça çıktı. Topal, bu maçlarda 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Taraftarların ve yönetimin sevgisini kazanan Mehmet Topal'ın takımda kalması için girişimler devam ediyor.

Mehmet Topal bu konuda misyonunu tamamladığını düşünürken farklı takım ve ülkede hedeflerine ilerlemeyi planlıyor.