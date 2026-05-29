Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Sırp smaçör Aleksandra Uzelac'ı kadrosuna kattı.

İSTANBUL (İGFA) - Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, 'Enerjisi kadar sahaya koyduğu karakteriyle de dikkat çeken bir oyuncu Aleksandra.

Kariyerinde önemli adımlar atmış, kendini üst seviyede kanıtlamaya çok yaklaşmış bir isim olarak, şampiyonluğu hedefleyen bir yapının içinde potansiyelini daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz. Rekabetçi yapısı ve gelişime açık yaklaşımıyla takımımıza dinamizm katacaktır' dedi.