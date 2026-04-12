Kentin en önemli değerlerinden Bursaspor'a olan desteğini her alanda sürdüren Osmangazi Belediyesi, yeşil-beyazlı takımın Nesine 2. Lig 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankara Demirspor mücadelesi için Osmangazi Meydanı'nda dev ekran kurdu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda Bursaspor maçını izlemek isteyen taraftarlar, Osmangazi Meydanı'na akın etti. Yeşil-beyaz renklere gönül verenlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda meydan, karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte büyük bir coşkuya sahne oldu. Osmangazili vatandaşlar, mücadeleyi ellerinde bayrak ve atkılarla büyük bir heyecanla takip etti.

Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte maçı dev ekrandan izlemek için bir araya gelen taraftarlar, karşılaşma boyunca takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Bursaspor sevdalıları, şampiyonluk yolunda alınan galibiyetin coşkusunu Osmangazi Meydanı'nda hep birlikte yaşadı. Eskişehir'de oynanan mücadelede yeşil-beyazlı ekip, rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Osmangazi Meydanı'nı dolduran taraftarlar büyük sevinç yaşarken, ortaya renkli ve coşkulu görüntüler çıktı.

Osmangazi Belediyesi'nin yapmış olduğu maç organizasyonuyla Bursaspor'un maçını dev ekrandan izlediklerini ifade eden Osmangazililer, 'Osmangazi Meydanı Yeşil Beyaz renklere büründü, burada çok güzel bir atmosfer şampiyonluk yolunda Bursaspor'a desteğini sürdüren Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederiz.' şeklinde konuştu.