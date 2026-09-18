Bornova Belediyesi, kenti harekete geçiren, çevre bilincini artıran ve nesilleri bir araya getiren 'Avrupa Hareketlilik Haftası' özel etkinlikleri başladı. Başkan Ömer Eşki, gerçekleştirilecek dinamik etkinlikler ve hafta boyu sürecek programlarla Bornovalıları parklara, meydanlara ve doğaya davet etti.

İZMİR (İGFA) - Hareketlilik haftasının büyük bir coşkuyla tamamlanan ilk gününde Bornova'nın dört bir yanında çevre, doğa ve sağlıklı yaşam temalı etkinlikler gerçekleştirildi Yakaköy'de gerçekleştirilen 'Dayanışma Bahçesi Hasat Şenliği' renkli anlara sahne oldu. Büyükpark'ta öğrenciler ve STK'ların katılımıyla 'Kompost Atölyesi' düzenlendi, katılımcıların 'Karbon Ayak İzi' ölçüldü ve eğitici sokak oyunları oynandı. Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu önünde çocuk-ebeveyn yarışmaları yapılırken, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Duvar (The Wall)' belgeseli izlendi. Günün kapanışını ise 'Kadın Ritim ve Özel Eğitim Ritim Grubu' yaptı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm Bornovalıları sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için etkinliklere katılmaya davet ederek, 'Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında başlattığımız bu özel program, sadece spor yapmayı değil; doğayla barışmayı, karbon ayak izimizi azaltmayı ve en önemlisi sürdürülebilir bir yaşam bilinci oluşturmayı hedefliyor. İlk gün programımızda Yakaköy'de hasat bereketini paylaşmaktan, Büyükpark'ta çocuklarımızla kompost üretip karbon ayak izimizi ölçmeye kadar harika adımlar attık. Bornova'yı daha yeşil, daha hareketli ve daha yaşanabilir kılmak adına park park, sokak sokak çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimi yarın başlayacak ve hafta boyu sürecek diğer tüm değerli etkinliklerimize ortak olmaya çağırıyorum.' diye konuştu.

İŞTE BUGÜN BORNOVALILARI BEKLEYEN ETKİNLİKLER!

Yarın Bornova'nın farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle kentte kuşaklararası bağlar güçlenecek ve doğa yeniden keşfedilecek.

Program kapsamında Renkli Orman Okulları'nda nesilleri buluşturan 'Kuşaklararası Duyu-Denge Atölyesi', Homeros Vadisi'nde 'Biyoçeşitlilik Gözlem ve Doğa Keşfi Arazi Gezisi', Atatürk Kitaplığı Bahçesi'nde 'Nesiller Arası Adalet Söyleşisi' ve interaktif öykü atölyesi gerçekleştirilecek.

Ayrıca Gökdere Köyü'nde gençler ile 65 yaş üzeri vatandaşları buluşturan 'Oyun Atölyesi' düzenlenirken, Yeşilova Höyüğü ise 'Dijital Torun Workshopu', 'Dede-Torun Penaltı Turnuvası' ve 'Nine-Torun Zumba' dansına ev sahipliği yapacak.