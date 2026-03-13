Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, SÖZ10'da programında gençlerle bir araya geldi.

BALIKESİR (İGFA) - 'Gençlerin hayali benim hedefim' diyerek gençlerin daha mutlu, güvenli ve refah bir kentte yaşamaları için birçok önemli projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kent Konseyi Fuaye Alanında gerçekleşen SÖZ10'da programında gençleri dinledi.

Şehrin geleceğine dair gençlerin fikir ve önerilerini alan Başkan Akın, katılımcıların sorularını da samimiyetle cevapladı. Kendisine dair merak edilenlere içtenlikle cevap veren Akın öğrencilerden gelen her talebin çözüme kavuşması için ilgili birimlere talimat verdi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Bandırma Vapurundakilerin inanç ve kararlılığıyla Balıkesir'i geleceğe taşımak için çalıştığını söyleyen Akın, öğrencilerin ulaşımdan sosyal alanlara, altyapıdan spora kadar her konuda taleplerinin birer birer gerçekleşmesi için kararlılıkla adımlar attıklarını dile getirdi.

'Siyasette gençler oldukça ülkemizin geleceği de daha parlak olacaktır.' diyen Başkan Akın, gençlerin hayatın her alanında etkin olmasının önemine değindi.

'HEMŞEHRİLERİMİN HİZMETİNDE, EMRİNDEYİZ'

'Balıkesir Benim Ailem' sözü kendisiyle özdeşleşen Başkan Akın, bu sözün hikâyesinden de şu sözlerle bahsetti, 'Balıkesir Benim Ailem. Bu da yeni bir söylem değil. 15 yıldır bunu söylüyorum. Annemi, babamı erken yaşta kaybettim. Ama Balıkesir bana sahip çıktı. Annelik yaptı, babalık yaptı, abilik, kardeşlik yaptı. Balıkesir hakikaten Allah şahit benim ailemdir. Bunu yürekten söylüyorum. O yüzden de Balıkesir'de diğer illerden bu yönüyle ayrılır. Balıkesir'imizde hiçbir ayrışma yoktur. Meclisimizde de yönetim anlayışımızda da böyle bir ayrım yoktur. Balıkesir'de yaşayan herkesin, bütün hemşehrilerimin hizmetindeyiz, emrindeyiz. Onun için bizim kitabımızda particilik yok, ayrımcılık, ötekileştirme yok. Sadece Balıkesir var. Balıkesir'in güzelliği, büyümesi, gelişmesi, dönüşmesi: Bunlar var. Bunun için uğraşıyoruz. İnşallah da muvaffak olacağız. Ama en çok ihtiyacımız gençler. Gençlerimizin hedefleri bizim hayallerimiz.'