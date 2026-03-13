Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 127'nci yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1283 apolet numarası ile Kara Harp Okulu'na girişinin 127'nci yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Bakanlık mesajında, bu özel gün vesilesiyle başta Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanları, şehitlerimiz ve gazilerimizin bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıldığı vurgulandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/2032359090828066940

Mesajda, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'ndaki öğrencilik dönemi ve vatan savunmasına adadığı hayatının Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir ilham kaynağı olduğu ifade edildi.