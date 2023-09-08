Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekici bir konuyu gündeme getirdi.

BTP lideri, eski adı twitter olan X hesabından, “2 belediye verdik bütün yolsuzlukları açıklasınlar diye, bırak bütün yolsuzlukları sokaktan geçen vatandaşın bildiğini bile açıklamadılar” paylaşımı yaptı.



Mansur Yavaş BTP liderine Ankara’daki durumu aktardı



Büyük ilgi gören paylaşım 1 milyondan fazla görüntüleme alırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BTP liderini telefonla arayarak, göreve geldikten sonra Ankara’da yolsuzlukla mücadele konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hüseyin Baş da, Mansur Yavaş’ın kendisine verdiği bilgilerin bir kısmını yine sosyal medya hesabından açıkladı.



İşte BTP liderinin yaptığı o paylaşım;



“Sayın Mansur Yavaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kendisi göreve gelir gelmez yaklaşık 4 milyar TL’lik yolsuzluğa ilişkin 96 suç duyurusunda bulunmuş. O günkü güncel döviz değeri yaklaşık 1 milyar dolar olan bu dosyaların 13’ü hakkında takipsizlik kararı verilmiş ve sadece 2 dosyaya dava açılmış, 81 dosya halen bekletilmekteymiş.



“Dosyalar hep aynı bilirkişilere veriliyor”



Savcılık dosyalarının hep aynı bilir kişilere verildiğini, onlardan alınan raporlarla soruşturmalara takipsizlik verildiğini, kendi adına elinden geleni yaptığını ancak Türk hukuk sisteminin geldiği içler acısı durum sebebiyle suçluların korunduğunu iletti.





“En kısa sürede görüşeceğiz”



En kısa sürede kendisini ziyaret edip daha detaylı konuşmak üzere sözleştik.

Nazik bilgilendirmesi için Sn. Yavaş’a çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkenin karanlık yolsuzluklarının ortaya çıkması için gereken çalışmaları da yapacağız.”