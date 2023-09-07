Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 2 Temmuz Madımak Katliamı faillerinden Hayrettin Gül’ün hastalık nedeniyle tahliye edilmesine tepki göstererek, insanlık suçunun affının olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta Madımak Oteli’nde meydana gelen katliamın faillerinden olan Hayrettin Gül hastalık gerekçesiyle cezaevinden tahliye edildi. Bu karara bir tepki de CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül den geldi.

Madımak davasında önce idam daha sonra ağırlaştırılmış müebbetle hapse mahkum edilen hükümlü Hayrettin Gül’ün cezasının sürekli hastalık gerekçesiyle gece yarısı kararnamesiyle kaldırıldığını ifade ederek, “Siyasi sebeplerle gazeteciler, yazarlar, aydınlar, hukukçular ciddi sağlık sorunları yaşayan iktidara muhalif her kim varsa haksız yere hala cezaevinde Madımak Katliamı’nın ateşi hala yüreklerimizdeyken bu kararı verenler bu suça ortak olmaktadır” dedi.