Hayata geçirdiği sosyal projelerle kapsayıcı bir hizmet anlayışı sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Adım Adım Salihli” projesiyle ücretsiz kültür turları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, kent merkezinde yaşayan 56 kadın, Salihli ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikleri keşfetme imkânı buldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak için başlattığı “Adım Adım Salihli” projesiyle Manisalı kadınlara unutulmaz bir gezi deneyimi sundu. Salihli’nin eşsiz tarihini ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulan kadınlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.

Sardes Antik Kenti Ziyaret Edildi

Gezi, 56 kadının katılımıyla Gümüş Kafe’de düzenlenen kahvaltı ile başladı. İlk durak, Salihli Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen ve bölge kültürünü yansıtan eserlerin sergilendiği Müdire Hanım Konağı oldu. Gezinin devamında, kadınlar, Kurşunlu Şelalesi’nin huzur dolu ortamında keyifli anlar yaşadı. Son olarak Sardes Antik Kenti’ni ziyaret eden kafile, Lidya medeniyetine dair izleri keşfetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kültür turu, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Manisalı kadınlar bu tür sosyal projelerin devamını görmek istediklerini belirtti.