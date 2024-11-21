Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki Çocuk Kültür Sanat Merkezleri’nde eğitim alan çocukların ve annelerinin katılımıyla İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na gezi düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, 4-12 yaş aralığındaki çocuklara okul öncesi başta olmak üzere toplamda 15 branşta eğitim hizmeti veriyor.Kasım ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gezilere, 10 farklı ilçeden yaklaşık 580 öğrenci ve velisi katıldı. ÇKSM’li minikler, düzenlenen gezilerle hayvanların dünyasını yakından tanıdı. İl genelindeki ÇKSM’lerde eğitim alan çocuklar ve annelerinden oluşan yaklaşık 580 kişi kasım ayı etkinlikleri kapsamında, İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etti. 2 haftalık süre boyunca düzenlenen gezilerde Soma, Kırkağaç, Akhisar, Sarıgöl, Köprübaşı, Kula, Ahmetli, Sarıgöl, Salihli, Alaşehir ve Selendi ÇKSM yer aldı. Gezilerde aileleriyle birlikte Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nı gezme fırsatı bulan çocuklar hem eğlendi hem de hayvanların dünyasını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: igf