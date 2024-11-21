Sivas Belediyesi tarafından Esentepe ve Yunus Emre Mahallesi’nde düzenlenen kentsel dönüşüm çalışması hız kazandı.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, TOKİ tarafından yapılması planlanan proje kapsamında mahalle sakinleri ile bir araya gelerek gelinen süreci değerlendirdi. “Millet Buluşması” adı altında düzenlenen program, Esentepe Millet Bahçesi’nde yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Alandaki dönüşüm çalışmasının TOKİ marifetiyle yapılacağının altını çizen Başkan Uzun, 100 metrekareye karşılık TOKİ’nin 67 metrekare alan vereceğini belirterek ödemelerin vatandaşların evlerine oturduktan sonra başlayacağını söyledi.

Çalışmaların Esentepe Mahallesi’nin üst kısmından itibaren başlayacağını belirten Uzun, “Projede yer alan evler, diğer TOKİ konutlarından bağımsız olarak özel bir mimari ile yapılacak. 2+1 evler 105 metrekare, 3+1 daireler ise 145 metrekare olacak. Burada yaşayan vatandaşlarımız en lüks evlerde oturacaklar ve isterlerse ödemelerini 10 yılda yapabilecekler.” dedi.

Başkan Uzun konuşmasının devamında; “Yapılan çalışmada vatandaşların muhatabı devletimizdir. TOKİ üzerinden milyonlarca vatandaşımız ev sahibi oldu. Biliyorsunuz ülkemiz bir deprem bölgesinde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile gerçekleştirdiğimiz istişarede zemin + 5 kat olması şeklinde karar alındı. Bu çalışmalar zor olmasına rağmen 6 ay gibi kısa bir sürede çalışmaları kolaylaştırdık. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar nedeniyle bu alana TOKİ’yi getirmek çok kolay değildi. Verdikleri destek için başta Sayın Bakanımız Murat Kurum ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

BAŞKAN UZUN’DAN BÖLGE HALKINA SU MÜJDESİ...

Bölgede sudan kaynaklı yaşanan sıkıntıların farkında olduğunu belirten Başkan Uzun, “Bölgeye gelen su Tavra Deresi’nden direk veriliyordu, arıtmaya girmiyordu. 4 bin metrelik ana şebeke hattında bir değişim yaparak buraya gelen suyun arıtma tesisinden verilmesini sağlıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren arıtılmış su evlerinize ulaşacak.” şeklinde konuştu.

Programın son bölümünde katılımcıların sorularını yanıtlayan Başkan Uzun, Sivas Belediyesi tarafından şehrin farklı alanlarında hayata geçirilen proje ve hizmetlere de değindi.