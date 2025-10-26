Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ'nin altyapı çalışmalarını tamamladığı Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi'nde 10 kilometrelik güzergâhta çift kat emülsiyonlu sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz Mahallesi'nde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan 1,5 kilometrelik altyapı çalışmasının ardından başladığı yol bakım, onarım ve çift katlı sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü olarak Turgutlu ilçemiz Irlamaz Mahallesi'nde MASKİ'nin bir buçuk kilometrelik altyapı çalışmalarını bitirmelerinin ardından başladığımız yol bakım onarım ve çift katlı sathi kaplama çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla 17 mahalleyi birbirine bağlayan Irlamaz Mahallesi'nden Bozkır Mahallesi'ne kadar 10 kilometrelik hatta çift katlı emülsiyonlu sathi kaplama çalışması yaptık. Daha güvenli ve konforlu bir ulaşım için Manisa genelinde çalışmalarımız devam edecektir' dedi.

'ŞU ANDA HALİMİZDEN ÇOK MUTLUYUZ'

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Irlamaz Mahallesi Muhtarı Hasan Kılıç, 'Başta Besim Başkanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizim için çok iyi oldu, yollarımız çok kötüydü. Yolumuzda daha öncesinde çökmeler, kazı çalışmaları ve üst üste asfalt uygulamaları vardı. Kanalizasyon döşendi, bu da yolumuzu iyice bozmuştu. Turgutlu Belediyesi yolumuzu temizledi, Besim Başkanımız da sathi kaplamasını tamamladı. Şu anda halimizden çok mutluyuz, kendisine teşekkür ederim' diye konuştu.

'BAŞKANIMIZ BİZİ ASLA GERİ ÇEVİRMİYOR'

Aşağı Bozkır Mahallesi Muhtarı Oğuz Kasaba yapılan yolun önemine dikkat çekerek, 'Bu yol bizim ve yolu kullanan mahalleler için çok önemliydi. Yoldaki sorunlarımız; yolun dar olması, asfaltın eski olmasıydı. Şu anda yollar genişletilerek çok güzel bir asfalt atılıyor. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Ne zaman yanına gitsek bizi asla geri çevirmiyor, isteklerimizi ertelemiyor, bizlere çok değer veriyor. Kendisine başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.