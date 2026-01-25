Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede küçükbaş hayvancılığın güncel sorunları ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı.

ANKARA (İGFA) - TÜRKYED heyetinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı görüşmede yaklaşık 1,5 saat süren kabulde, tarım ve hayvancılık sektörünün sahada karşılaştığı yapısal sorunlar, artan girdi ve yem maliyetleri, küçükbaş hayvancılığın mevcut durumu ile kuzu ve oğlak destekleme modelleri detaylı şekilde değerlendirildi.

TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, özellikle yağlı kuyruklu küçükbaş hayvanlara yönelik iç piyasada yaşanan talep daralmasının yetiştiricileri zorladığını belirtti. Çelik, bu sorunun hafifletilmesi amacıyla ilk etapta 100 bin başlık canlı hayvan ve et ihracatının kontrollü ve planlı şekilde açılması talebini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ilettiklerini ifade etti.

DESTEKLEME MODELİNDE DEĞİŞİKLİK ÇAĞRISI

Kuzu ve oğlak desteklemelerinde uygulanan mevcut sistemin sahadaki gerçeklerle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, hayvanların işletmede bekletilme süresinin en fazla üç aya düşürülmesinin, üreticinin finansman yükünü azaltacağını ve desteklerin daha hızlı amacına ulaşacağını söyledi.

Destekleme kapsamındaki aşı ve teknik şartların sadeleştirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Çelik, uygulamada üreticiyi zorlayan detayların yeniden gözden geçirilmesinin desteklere erişimi kolaylaştıracağını ifade etti.

İç piyasada alıcı bulmakta zorlanan ve kesime gelen hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alım yoluyla değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Çelik, ESK'nın piyasa dengeleyici rolünün üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu söyledi. 'ESK'nın üreticinin elindeki hayvanları değerinde alması, hem piyasayı rahatlatacak hem de üreticiyi koruyacaktır' diyen Çelik, ihracatın kontrollü açılmasıyla birlikte ESK alımlarının eş zamanlı yürütülmesinin stok baskısını azaltacağını dile getirdi.

GİRDİ MALİYETLERİ VE PLANLI YÖNETİM UYARISI

Görüşmede ayrıca başta yem olmak üzere artan girdi maliyetlerinin hayvancılık sektörünü ciddi şekilde zorladığına dikkat çekildi. Üretimin sürdürülebilirliği için piyasanın devlet aklıyla, planlı ve koordineli şekilde yönetilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların sahada daha güçlü karşılık bulabilmesi için destekleme ve alım mekanizmalarının etkinliğinin artırılması gerektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın üretimin devamlılığına yönelik yaklaşımını kıymetli bulduklarını ifade eden Çelik, TÜRKYED'in eleştiren değil, çözüm üreten bir anlayışla hareket ettiğini belirtti. Çelik, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yürütülen politikaların, üretici örgütlerinin saha tecrübeleriyle desteklenmesinin sektöre önemli katkı sağlayacağını söyledi. Görüşmenin sonunda Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın kendilerini dikkatle dinleyerek sundukları dosyanın ilgili bakanlıklara iletileceğini ifade ettiğini aktardı ve gösterilen ilgi ile yapıcı yaklaşım için teşekkür etti.