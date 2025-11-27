Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen Tuğrul Keskin'le 7. Niobe Edebiyat/Sanat Söyleşileri programının konuğu ünlü sanatçı Suavi oldu.

MANİSA (İGFA) - Yoğun katılım ile gerçekleşen programın Moderatörlüğünü Tuğrul Keskin gerçekleştirdi. Geçmişten bugüne uzanan sohbetinde Suavi; yaşam deneyimlerini, unutulmaz anılarını, sanat yolculuğunu ve geleceğe dair umutlarını katılımcılarla paylaştı.

Sanatçı, sohbetini tamamlarken herkesin yaşamında edebiyat ve şiire yer vermesi gerektiğini söyledi.

Edebiyat ve şiirden uzak bir insanın kendini tamamlayamayacağını ve gelecek nesillere doğru örnek olarak öncülük edemeyeceğini vurgulayan Suavi, etkinliğin sonunda izleyicilerin sorularını yanıtladı. Usta isim, program sonunda enstrümansız olarak söylediği kendi şarkısıyla etkinliği sonlandırdı.

PROTOKOL USTA SANATÇIYI YALNIZ BIRAKMADI

Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda düzenlenen programa MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin sonunda MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Daire Başkanı Ural Sevener, usta sanatçı Suavi'ye çiçek ve hediyeler takdim ederek teşekkürlerini iletti. Program, Suavi'nin sevenleriyle fotoğraf çekilmesi ve sohbet etmesiyle sona erdi.