MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Ahmetli ilçesini ziyaret etti. Genel Müdür Postacı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in talimatları doğrultusunda Ahmetli’nin altyapı sorunlarını yerinde tespit ederek, kalıcı çözüm ve dirençli altyapılar oluşturmak için projeler hazırlayacaklarını belirtti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede sorunsuz bir altyapı inşa etmek için sahadaki incelemelerine devam ediyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ve beraberindeki heyet Ahmetli ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ile görüşen Genel Müdür Postacı, ardından sahada incelemelerde bulundu. Saha incelemesinde Postacı’ya, Ahmetli Belediyesi Başkan Yardımcısı Bülent Ordu, Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar, Fen İşleri Müdürü Yılmaz Çelik, İçme Suyu Dairesi Başkanı Kerim Ali Oruç Orhan, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Recep Günay, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Onur Artan, MASKİ İlçe Şefi Erdem Özer, şube müdürleri ve teknik personel eşlik etti.

“Dirençli altyapılar oluşturmak en büyük hedeflerimizden biri”

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, saha ziyaretleri ile sorunları yerinde tespit etmenin önemine değinerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in talimatları doğrultusunda 17 ilçemizde tarama yapıyoruz. Sorunlu olduğu belirtilen altyapıları yerinde inceliyoruz. Elde ettiğimiz veriler ışığında sorunların çözümü için projeler hazırlayacağız. Ahmetli ilçemizde en çok karşımıza çıkan yağmur suyu hattı sorunu oldu. Taşkın yaşanan noktaları belirledik. Dirençli altyapılar oluşturmak en büyük hedeflerimizden biri. Bu hedefimizi gerçekleştirerek Manisa’yı modern altyapılar ile geleceğe taşıyacağız” dedi.