Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, etkili olan sağanak yağışın ardından tüm ekipleriyle sahaya indi.

MANİSA (İGFA) - Yağışın başladığı ilk andan itibaren vatandaşların mağdur olmaması için sahadaki personel sayısını artıran Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yağışa karşı yoğun bir çalışma yürüttü.

Kısa zamanda meydana gelen yağışa karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 600'ün üzerinde personel, 150'inin üzerinde araç ve iş makinesiyle olası bir afetin önüne geçti.

Ekipler tüm güçleriyle sahadaki olumsuzluklara müdahale ederken, zorda kalan vatandaşların da yardımına koştu.

Yağmur suyu ızgaralarının tıkanmaması ve su tahliyesinin sağlıklı biçimde yapılabilmesi için temizlik çalışmalarını koordineli olarak yürüten ekipler, ağaç devrilmeleri, olası su baskınları, taşkınlar ve ulaşımı olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı da sahada müdahalede bulundu.

'VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNE CEVAP VERMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Yoğun yağmur yağışını ve ekiplerin sahada yaptığı çalışmaları yakından takip ederek koordineyi sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaşanan yağışlar sonrasında DSİ kanalları ve derelerin taştığını belirterek, ciddi bir afetin atlatıldığını söyledi. Ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiğinin bilgisini veren Başkan Dutlulu, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ olarak, yağışların başladığı ilk andan itibaren 600'ün üzerinde personelimiz ve 150'den fazla iş makinemizle sahaya inerek vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Belediyemize ulaşan tüm hemşehrilerimizin taleplerine gece boyunca da aralıksız şekilde destek vermeye devam ediyoruz. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi daha büyük afetlerden korusun, Manisa'mıza geçmiş olsun' dedi.

KANALİZASYON HATLARI DA TEMİZLENDİ

MASKİ ekipleri de yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında yaptıkları temizlik çalışması ile akışı engelleyen çöp atıklarının temizliğini gerçekleştiriyor. Bir yandan kanalizasyon hatlarında temizlik çalışmalarını yürüten ekipler bir yandan da vatandaşlardan gelen taleplere destek vermeye devam ediyor.