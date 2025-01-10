Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze bölgesinde günümüz teknolojisine uygun olarak inşa ettiği Batı Sebze Meyve Hali’nin tanıtım programı Başkan Büyükakın’ın katılımı ile gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze bölgesindeki esnaflar için yapılan “Batı Sebze Meyve Hali”nin tanıtımı, Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın katıldığı törenle yapıldı. Esnaflar, Başkan Büyükakın’a böylesi şık ve modern bina için teşekkürlerini sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesine kazandırdığı, 25 bin metrekare kullanım alanı ve 34 adet 120 metrekare büyüklüğündeki dükkânların yer aldığı “Batı Sebze Meyve Hali” hizmet vermeye başladı. Gebze bölgesine modern ve kaliteli bir şekilde hizmet verecek olan hal binasının tanıtım programı da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILIM SAĞLADI

Tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti ve diğer siyasi parti ilçe başkanları, Gebze Hal Esnafları Dernek Başkanı Zafer Koçak, esnaflar, protokol ve basın mensupları katıldı. Programın sonunda hal esnafı ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükakın, programa katılan basın mensuplarının da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Batı Sebze Meyve Hali’nin bölge için öneminden bahseden Başkan Büyükakın açılışta yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “İşte bu mekanlar, bu güzellikler aslında bize farkında olmadığımız çeşitli boyutlardan da katkı sağlıyor. İnsanın içi açılıyor gerçekten. Şimdi diğer taraftaki yeri hepimiz biliyoruz. O günkü şartlarda yapanlardan Allah razı olsun. Bir kere taş taş üzerine koyana teşekkür etmek lazım. O zamanki şartlarda onlar öyle elverişliymiş. Onlar yapılmış ama bugün orası bizim işimizi görmüyor. Çünkü Türkiye her geçen gün gelişiyor. Bu şartlarda devam etmek istiyorsanız yeni yeni şeyler yapmanız lazım. Bu mekan güzel oldu.